АТОР не ожидает полной отмены выдачи шенгенских виз россиянам
Евросоюз (ЕС) вряд ли полностью прекратит выдачу шенгенских виз российским туристам, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Нет, такой перспективы (полного прекращения выдачи виз.—"Ъ") я не вижу. Но... лучше рассматривать все вопросы после того, как они сформулированы и официально продекларированы»,— сказала госпожа Ломидзе в интервью ТАСС.
Глава АТОР напомнила, что по теме шенгенских виз для россиян было много спекуляций. В итоге было решено отменить выдачу многократных виз. Она назвала турпотоки из России в страны ЕС «весьма мизерными», поэтому влияние запрета на них будет минимальным.
«Многократные визы и так не выдавались. Это было исключение, которое случалось буквально в консульствах двух-трех стран»,— пояснила глава АТОР.
Еврокомиссия с 8 ноября отменила многоразовые шенгенские визы для россиян. Решение приняли в связи с продолжением российско-украинского конфликта. Целью изменений обозначили «снижение рисков безопасности».
