Число погибших при наводнении в Таиланде превысило 160 человек

Жертвами наводнений на юге Таиланда стали 162 человека, сообщил представитель местного правительства. Большая часть людей (126) погибла в провинции Сонгкхла, граничащей с Малайзией, передает AFP.

Трактор перевозит людей и кошку, пробираясь через паводковые воды после проливного дождя в северных штатах Малайзии

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Снимок с беспилотника затопленной территории в районе Хатъяй на юге Таиланда

Добровольцы спускают на воду лодку в затопленном районе округа Хатъяй

Фото: Karit Chaui-aksorn / Reuters

1 / 6
На этой неделе юг Таиланда накрыло мощнейшее с начала века наводнение. Оно затронуло около 2 млн человек. Сотни предприятий остановились, были обесточены 18 электростанций. В провинции Сонгкхла в городе Хат Яй вода поднялась более чем на 2 м, его полностью эвакуировали. В общей сложности эвакуация объявлена в 13 округах. Армия Таиланда направила для оказания помощи пострадавшим вертолеты и флот.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Вода поднялась на уровень ЧП».

Наводнение века

Наводнение затронуло около 2 млн человек

1 / 9
