Город на юге Таиланда эвакуируют целиком из-за наводнения

Из-за наводнения в южной таиландской провинции Сонгкхла погибли 13 человек, сообщает Bangkok Post. Власти рассчитывают, что уровень воды спадет в течение пяти дней. На юге Таиланда объявлена эвакуация в 13 округах.

По данным портала 3PlusNews, в Сонгкхле эвакуированы несколько домохозяйств в 16 округах, наводнения затронули 697 231 человек. Королевская армия Таиланда направила для оказания помощи пострадавшим вертолеты, флот — 14 катеров и бойцов спецподразделения для оказания помощи в труднодоступных местах. Также задействовали гидроциклы и два самолета Департамента природных ресурсов.

Находящиеся в Таиланде граждане РФ пока не обращались за помощью к российским дипломатам, сообщили «РИА Новости» в генеральном консульстве РФ в Пхукете.

Наводнение, затронувшее весь юг Таиланда, спровоцировали многодневные ливни. В Сонгкле сильнее всего пострадал город Хат Яй, там уровень воды достигает от 1,5 до 3 м, его полностью эвакуируют. Это одна из самых популярных туристических зон юга Таиланда, подавляющее большинство туристов в городе — из Малайзии. Также частично затоплены еще семь провинций: Наративат, Ялла, Паттани, Сатун, Накхонситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг.