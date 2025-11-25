Вода поднялась на уровень ЧП

Юг Таиланда накрыло мощнейшее с начала века наводнение. Оно затронуло около 2 млн человек. Reuters пишет, что погибли 13 жителей. Сотни предприятий остановились, а 18 электростанций обесточены. Больше всего пострадала провинция Сонгкхла. Там в городе Хат Яй вода поднялась более чем на 2 м. Местные жители выкладывают видео, как они забираются на крыши домов и деревья, чтобы дождаться спасателей. Телеграм-канал Mash пишет о нескольких десятках людей, застрявших в затопленном отеле. Среди них — россиянин из Новосибирска. Местные СМИ сообщают, что в одной из больниц нет электричества. Топлива хватит на сутки, а медикаментов — всего на несколько дней. Пациентов вывозят вертолетами, теми же рейсами доставляют воду и лекарства.

Власти объявили в провинции Сонгкхла чрезвычайное положение и стягивают военных, флот и спасателей. Однако даже таких мер недостаточно, рассказал специальный корреспондент “Ъ FM” в Таиланде Антон Махров: «Я бы не назвал нынешние дожди на Пхукете аномальными, но это не ноябрьская погода. Уже сменились сезоны, ветер менялся, и на острове сейчас, по идее, период дождей должен был бы как три недели закончиться. Это шоковая история, поскольку она очень сильно ударила по жизни и всего местного населения, и по перспективам туризма.

В провинции Сонгкхла действительно настоящее наводнение, сопоставимое с тем, что было порядка 20-30 лет назад.

На Пхукете это просто обычный дождь, и больше всего беспокоит то, что этой влаге уже некуда уходить. Под моим домом местные муравьи решили, что они не готовы там жить, а хотят жить у меня в комнате. У нас тут возникает русско-муравьиный конфликт. Затопленный на 0,5 м дом — это то, с чем может столкнуться и Пхукет. Речь о тех, кто живет в низинах, у склонов холмов. Это вполне себе привычная реальность октября, сентября, августа, возможно. Но тот масштаб, который мы сейчас наблюдаем в Хат Яй, уже выходит за эти рамки».

Шторм также затронул и соседние районы. Так, непогода бушует и на Самуи, остров находится всего в 35 км от материка. Ветер там, в частности, сносит багаж с палуб паромов. Ливни дошли и до Вьетнама. Там потоки воды смывали целые дома, рассказала “Ъ FM” местная жительница Любава: «Примерно две недели назад со стороны Филиппин в сторону центрального Вьетнама пришел тайфун, но мы к нему активно готовились. Русское коммьюнити даже организовало сообщество, где стали бы помогать после стихии. Но, к счастью, помощь никому не понадобилась. Неделю назад начался сильный дождь, и уже тогда многие здания стало затапливать, но было еще нормально. В некоторых районах уровень воды в домах уже был по колено. На улицах воды было по грудь, но она быстро ушла. Как раз было время для того, чтобы эвакуироваться. Но в среду начался сильный дождь, водохранилище переполнилось, и дамбу пришлось открыть. Вода стала смывать все на своем пути. У меня есть знакомый, который как раз проживал в эпицентре этого. Он живет в одноэтажном доме, и уровень воды поднялся вплоть до крыши. Были сильные потоки. Он пытался вплавь выбраться, но не рискнул идти дальше, когда уровень воды оказался ему по грудь. Естественно, вещи в таком состоянии эвакуировать крайне сложно».

Тайские СМИ сообщают, что таких мощных ливней не было в течение 300 лет. А по оценкам Торговой палаты Таиланда, экономические потери от бедствия превышают 1 млрд бат в сутки, это примерно $30 млн. Жители провинции Сонгкхла написали открытое письмо премьер-министру Анутину Чарнвиракулу, в котором заявили, что «не видят четких, решительных и эффективных мер со стороны правительства». Премьер-министр на него не отреагировал.

Александра Майданская, Андрей Дубков