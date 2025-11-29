Девочка, пострадавшая от собак в Васильево, находится в «очень тяжелом состоянии»

9-летняя девочка, на которую напали собаки в поселке Васильево в Татарстане, находится в «очень тяжелом состоянии». Об этом раис республики сообщил на совещании в Доме правительства.

Рустам Минниханов подчеркнул, что вопросом бродячих собак нужно заниматься системно.

«И, конечно же, это еще раз сигнал, что собака должна иметь хозяина. Если у собаки нет хозяина, она должна быть в приюте или еще в каких-то других формах. <...> Безобразие, дикие собаки на людей нападают. Где-то они у вас там размножались, и никаких мер вы не принимали», — заявил глава республики.

Инцидент произошел вчера, 28 ноября, на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в Васильево. Прокуратура начала проверку, а следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам халатности и оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Влас Северин