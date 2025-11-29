СК возбудил уголовное дело после нападения собак на 9-летнюю девочку в Татарстане
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и халатности. Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников службы отлова безнадзорных животных и должностных лиц муниципального образования.
Инцидент произошел 28 ноября 2025 года на остановке общественного транспорта. Ребенок с травмами был доставлен в больницу, где ей оказали помощь.