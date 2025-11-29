Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собак на 9-летнюю девочку в поселке Васильево Зеленодольского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил уголовное дело после нападения собак на 9-летнюю девочку в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ СК возбудил уголовное дело после нападения собак на 9-летнюю девочку в Татарстане

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и халатности. Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников службы отлова безнадзорных животных и должностных лиц муниципального образования.

Инцидент произошел 28 ноября 2025 года на остановке общественного транспорта. Ребенок с травмами был доставлен в больницу, где ей оказали помощь.

Влас Северин