«РИА Новости» узнало детали сделки о покупке Украиной 100 французских Rafale

В ноябре Франция и Украина подписали документ, касающийся закупки 100 многоцелевых истребителей Rafale и систем противовоздушной обороны SAMP-T. Однако, как сообщил «РИА Новости» европейский дипломатический источник, это не полноценный договор купли-продажи, а лишь декларация о намерениях.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж было подписано несколько соглашений, но по Rafale речь именно о намерении заключить сделку, а не о фактической покупке, уточнил собеседник агентства.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала виртуальным соглашение между господином Зеленским и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном. По ее словам, у Киева отсутствуют финансовые возможности для оплаты закупки, а у Парижа нет нужного количества истребителей Rafale для передачи ВСУ. Сумма сделки оценивается в €3,4 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Полетит ли помощь Франции на Украину».