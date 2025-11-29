Церковь благословила главу Ижевска Дмитрия Чистякова на новый срок

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин благословил переизбранного главу Ижевска Дмитрия Чистякова на предстоящие труды. Православный Владыка поздравил градоначальника и отслужил в Михайло-Архангельском кафедральном соборе мобелен на «начало доброго дела», сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Митрополит преподнес Дмитрию Чистякову подарок–реликвию — икону Пресвятой Богородицы из дома семьи Чайковских. Благочинный Ижевского округа, ключарь Роман Воскресенских вручил мэру фотографию с изображением Петропавловского храма в селе Люк, где служил прапрапрадед Дмитрия Чистякова.

Напомним, 27 ноября на пост мэра Ижевска был переизбран Дмитрий Чистяков. За вакантное место главы города боролись всего два кандидата — бывший глава города и директор спортивной школы «Зенит» Максим Тенсин, выдвинутый реготделением партии ЛДПР. За Дмитрия Чистякова проголосовало большинство депутатов.

