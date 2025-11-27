Главой Ижевска вновь стал Дмитрий Чистяков

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков переизбран на пост мэра, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» За его кандидатуру проголосовало 28 депутатов, за кандидатуру директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолога Максима Тенсина — двое. Господин Чистяков поблагодарил депутатов за поддержку.

Выборы прошли сегодня, 27 ноября, на внеочередной сессии гордумы. Было всего два кандидата — Дмитрий Чистяков, которого выдвинула Общественная палата Удмуртии, и Максим Тенсин от реготделения партии ЛДПР. Кандидаты согласованы главой республики Александром Бречаловым. Претенденты на сессии представили свои программы. Дмитрий Чистяков является главой города с сентября 2023 года.