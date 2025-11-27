«Задача — задержать молодежь здесь, в Ижевске»

Дмитрия Чистякова переизбрали главой Ижевска на пятилетний срок полномочий. Его кандидатуру поддержали 28 депутатов городской думы из 31 присутствовавшего на внеочередной сессии. Другой кандидат Максим Тенсин, выдвинутый ЛДПР, получил два голоса. Глава Удмуртии Александр Бречалов, представлявший кандидатов, отметил важность повышения эффективности работы городских властей с финансами и качественного взаимодействия с региональным правительством. Сам переизбранный мэр среди приоритетов назвал удержание молодежи в городе, развитие экономики и преобразование Ижевска в индустриально-инновационный центр с высоким качеством жизни. Эксперты называют исход голосования ожидаемым и обращают внимание на пожелание главы региона изыскивать внутренние ресурсы, а не рассчитывать исключительно на поддержку из республиканского бюджета.

Сегодня, 27 ноября, на внеочередной сессии гордумы Ижевска глава Удмуртии Александр Бречалов представил двух кандидатов для избрания мэром города, предложения по которым поступили ему от общественных институтов в соответствии с последними изменениями федерального законодательства.

Общественная палата Удмуртии выдвинула в качестве кандидата действующего главу Дмитрия Чистякова. Его поддержали реготделение «Единой России» и Совет муниципальных образований Удмуртии. Реготделение ЛДПР предложило кандидатуру политолога, директора футбольного клуба «Ижевск» Максима Тенсина. Другие партии не стали никого выдвигать. В частности, представители КПРФ объяснили это решение нежеланием участвовать в «фарсе».

Перед выступлениями кандидатов Александр Бречалов отметил хорошие достижения в Ижевске за последние годы и перечислил ряд построенных знаковых объектов и реализованных проектов благоустройства.

Глава республики пообещал сохранить уровень поддержки городского бюджета, однако обратил внимание, что «такого резкого увеличения поступления доходов в бюджет не будет». Это связано и с замедлением роста дохода, и с достижением определенных пределов по гособоронзаказу для предприятий Удмуртии, и рядом других факторов. При этом с вызовами республиканский бюджет в 2026 году должен справиться, в том числе благодаря сокращению госдолга.

«Я к чему это говорю: ориентироваться только на поддержку республики не надо, надо находить дополнительные источники. Надо быть максимально эффективными. Те планы, которые мы прописали на 2025–2027 годы, мы вне зависимости от ситуации планируем выполнить. Как это у нас получится, зависит от нашей совместной работы. Это не вопросы для больших жарких дискуссий. Засучив рукава надо вкладывать»,— сказал глава республики.

В завершении речи Александр Бречалов не высказал персональную поддержку кому-либо из кандидатов, пожелал депутатам только сделать правильный выбор и покинул сессию.

Первым согласно алфавитному порядку слово предоставили Максиму Тенсину. Он также сделал акцент на необходимости повышения эффективности городских расходов, поскольку «чуда» в виде дополнительных доходов ждать не стоит. Он обозначил шесть шагов, которые необходимо предпринять для развития города. В их числе повышение персональной ответственности чиновников за принимаемые решения, рост вовлеченности горожан в общественное самоуправление, развитие цифровой экономики и т.д.

Дмитрий Чистяков в самом начале своего выступления подвел итоги работы по созданию стратегии развития города на ближайшие 10 лет. По его словам, согласно проведенному исследованию Ижевск жителями воспринимается как техноград, современный промышленный город. Ключевые проблемы, которые опрошенные называют, совпадают с основными направлениями, которым городские власти в последние годы уделяют повышенное внимание, в частности, дорогам, транспорту, благоустройству. Он привел в пример реализуемые сейчас проекты создания «Елки-парка», реконструкции парка «Березовая роща», ремонта межквартальных дорог и закупки автобусов для ИжГЭТ.

Занимательным он назвал результаты опросов школьников и студентов: «Любят Ижевск? Да. Ассоциируют себя с ним? Да. Но больше половины хотят переехать в другой город. Вот наша целевая аудитория и наши векторы развития. Задача — задержать молодежь здесь, в Ижевске»,— подчеркнул господин Чистяков.

Он отметил необходимость создания условий, чтобы молодое поколение оставалось в городе. Исходя из запросов горожан, действующий глава города сформулировал миссию и основную цель развития города – стать индустриально-инновационным центром с высоким качеством жизни.

По направлению экономического развития стоит задача по увеличению количества промышленных и технопарков. За 5 лет в Ижевске их должно появиться не менее шести. При этом важна, по словам Дмитрия Чистякова, всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса и сокращение сектора неформальной занятости. Среди важных аспектов — развитие креативных индустрий, рост турпотока в том числе посредством реализации крупных инвестиционных проектов. В частности, он отметил, что на реконструкцию городского пляжа привлекут инвестиции в 10 млрд руб.

С точки зрения развития городской среды в Ижевске продолжат ремонтировать дороги, тротуары и социальные объекты, благоустраивать дворы и парки, придадут «столичного лоска» центральному квадрату.

Отдельно Дмитрий Чистяков обратился к сотрудникам муниципалитета, отметив важность повышения эффективности работы. Он анонсировал изменение структуры администрации, в частности, появление отдельного подразделения по молодежной политике.

Ни одному кандидату после представления программ развития города депутаты не задали вопросы. В поддержку Дмитрия Чистякова выступили руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Шамшурин, глава фракции ЕР Антон Городилов, вице-спикер гордумы Олег Матвеев. Депутат гордумы, председатель реготделения «Отцов России» Антон Тактаров выразил действующему мэру благодарность за проделанную работу «от лица всех отцов, всех мужчин Удмуртской Республики», отметил, что эта организация взаимодействует с ним не в теплых кабинетах, а в полях. «Мы вместе помогаем участникам специальной военной операции, их семьям, вместе даже задерживаем преступников на улицах, было и такое»,— отметил депутат.

По итогам тайного голосования кандидатуру Дмитрия Чистякова поддерживали 28 депутатов из 31 присутствовавшего, за Максима Тенсина проголосовали двое (именно столько депутатов во фракции ЛДПР), один бюллетень был признан недействительным.

По традиции вновь избранному мэру вручили знак главы города — цепочка, на звеньях которой указаны градоначальники Ижевска за все время. Перед началом пресс-подхода Дмитрий Чистяков поделился с журналистами, что предшественники даже подошли сегодня проверить, значатся ли их имена по-прежнему на этом символе городской власти. В разговоре с представителями СМИ он поблагодарил главу республики Александра Бречалова «за доверие, за науку».

«Для меня вот эти два прошедших года были очень непростыми, периодом становления, когда мы намечали вектор нашего движения. Вот сейчас сразу у нас начинается рабочее совещание, и не требуется уже каких-то серьезных кадровых решений или определения направлений нашей деятельности. Мы продолжаем то, что мы начали»,— отметил глава Ижевска.

По мнению политтехнолога, управляющего партнера коммуникационной группы «Первый советник» Константина Труфанова, в избрании Дмитрия Чистякова на новый срок нет никаких неожиданностей, это было понятно после выборов в городскую думу.

«Исходя из того, о чем Дмитрий Чистяков сказал на сегодняшней сессии, он намерен продолжить проекты, начатые два года назад, рассчитывает на поддержку республики из-за сложной ситуации с бюджетом в городе. Он акцентировал внимание на повышении эффективности работы всех структур и подразделений администрации, а также на поддержке молодежи. Однако, на мой взгляд, пока это только лозунги. Все мэры говорят о важности молодежи, эта проблема актуальна для всех городов, кроме разве что Москвы. Пока конкретного механизма действий Дмитрий Чистяков не предложил. Если администрация будет реализовывать принципы и ценности, направленные на улучшение жизни горожан, молодежь останется»,— отмечает эксперт.

Он пояснил, что для изменения ситуации нужно больше работать над улучшением благоустройства города, развитием инфраструктуры и повышением качества жизни. «Однако сложная экономическая ситуация и пессимистичная оценка главы республики по ожидаемым в следующем году доходам вызывают опасения. Правильно им было отмечено, что городу необходимо искать свои резервы и больше привлекать частных инвестиций. Программа на пять лет понятна, но город остается по сути на ручном управлении республики. Задача городских властей — не допускать срывов намеченных планов. Посмотрим, как это будет реализовываться»,— добавил господин Труфанов.

Михаил Красильников