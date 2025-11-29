Таганрог подвергся массированному налету беспилотников

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что город подвергся массированному налету беспилотников. По ее словам, локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет.

«По трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территория оцеплена»,— написала госпожа Камбулова в Telegram-канале. Она добавила, что экстренные службы приступили к ликвидации последствий налета.

Воздушная опасность в Таганроге была объявлена примерно в 15:40 мск 28 ноября. Глава города уточнила, что отбоя опасности не было, и предупреждение продолжает действовать.