Полпред УрФО предложил создать резерв рабочих мест для ветеранов СВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога на заседании Совета по развитию местного самоуправления предложил главам муниципалитетов создать резерв рабочих мест для участников специальной военной операции (СВО), сообщили в полпредстве.

Полпред подчеркнул, что муниципальные власти должны выступить связующим звеном между работодателями, центрами занятости и фондом «Защитники Отечества». «Важно на местах организовать взаимодействие с организациями, которые будут брать на работу ветеранов спецоперации, в том числе с ограничениями по здоровью. Необходимо помочь нашим ребятам найти не просто работу, а места с достойной зарплатой»,— сказал Артем Жога.

По его словам, всемерную поддержку должны получать бойцы, желающие начать собственный бизнес или стать самозанятыми.

В феврале Артем Жога призвал создать программы социализации для вернувшихся бойцов СВО и подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено социальной поддержке, реабилитации и трудоустройству ветеранов спецоперации.

