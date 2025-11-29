Ярославский «Шинник» проиграл в последнем матче 2025 года

Ярославский ФК «Шинник» проиграл на выезде новороссийскому «Черноморцу». Матч 21-го тура Первой лиги 28 ноября завершился со счетом 2:1.

Фото: ФК «Шинник»

Полузащитник хозяев Антон Антонов оформил дубль, в команде черно-синих отличился Даниил Корнюшин. Наставник ярославской команды Артем Булойчик остался доволен своими подопечными.

«Ребята отдали все силы. Игра давалась, на самом деле. Мы сегодня провели хороший матч. Вместе с тем нам нужно в выездных матчах, конечно, чуть быть стабильнее в плане набора очков, в плане игры. В рамках отдельного матча, возможно, мы не заслужили сегодня, в рамках чемпионата я очень верю в свою команду, что мы заслужим в других поединках, которые компенсируют сегодняшний матч»,— сказал главный тренер в ходе послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Черноморца» и экс-наставник «Шинника» (2021-2023 годы) Вадим Евсеев также оценил действия своей команды.

«Забили хорошие мячи команде, которая очень хорошо физически выглядит, прессингует и не дает головы поднять. Но чтобы сравнять или выйти вперед, мы таких моментов сопернику не предоставили»,— сказал Евсеев на пресс-конференции.

Этот матч стал заключительным в первой части сезона. Ярославская команда занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 очками. На первом месте — «Факел» с 45 очками, на втором — «Урал» с 40 очками.

Алла Чижова