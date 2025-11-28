Актера Всеволода Шиловского похоронят 30 ноября на Троекуровском кладбище

Похороны народного артиста РСФСР, актера и режиссера Всеволода Шиловского пройдут 30 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба театра-студии его имени.

Церемония прощания состоится в тот же день в 11:00 мск в Московском театре Всеволода Шиловского. «Вход открыт для всех желающих»,— следует из заявления.

Всеволод Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной стало онкологическое заболевание, которое обнаружили у актера в апреле.

Господин Шиловский наиболее известен по ролям в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблен по собственному желанию», «Интердевочка», «Жила-была одна баба», сериале «Каменская».