Стала известна причина смерти актера Всеволода Шиловского
Причиной смерти актера Всеволода Шиловского стал рак
Народный артист РСФСР, актер, режиссер театра и кино, сценарист и педагог Всеволод Шиловский скончался от онкологического заболевания, которое обнаружили у актера в апреле текущего года. Об этом сообщили в театре-студии Шиловского ТАСС.
Всеволод Шиловский
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По словам собеседника агентства, несмотря на поставленный диагноз, народный артист продолжал работать и играть в спектаклях.
Всеволод Шиловский умер сегодня в возрасте 87 лет. Актер родился в Москве, окончил Школу-студию МХАТ. В 80-х годах он увлекся кинематографом, работал в том числе как режиссер. В 2017 году Всеволод Шиловский открыл свой театр-студию.
Наиболее известные актерские работы господина Шиловского — в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Жила-была одна баба», «Влюблен по собственному желанию», «Интердевочка», а также в сериале «Каменская».