Умер актер и режиссер Всеволод Шиловский

Актер, режиссер театра и кино, сценарист и педагог Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил «МК», информацию подтвердили ТАСС в его театре.

Всеволод Шиловский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Всеволод Шиловский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всеволод Шиловский родился в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, в 1960-1980-х совмещал киносъемки с работой в театре. С 1987 года сосредоточился на кинематографе, работал в том числе как режиссер. В 2017-м господин Шиловский создал свой театр-студию.

Наиболее известные актерские работы народного артиста РСФСР — в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Влюблен по собственному желанию», «Интердевочка», «Жила-была одна баба», сериале «Каменская».