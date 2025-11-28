Туск назвал отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным «фатальной комбинацией»

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «фатальной комбинацией» политический кризис в Киеве и переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня у главы офиса президента Украины Андрея Ермака прошли обыски, после чего он подал в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Орбан навещает Путина, Навроцкий — Орбана. Хаос в переговорах по плану Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация»,— написал Дональд Туск в социальной сети Х.

Делегация Виктора Орбана прибыла в Москву сегодня около 12:30 мск. Венгерский премьер анонсировал обсуждение энергетических вопросов и шагов по урегулированию конфликта на Украине, их переговоры длились четыре часа.

Вечером того же дня Андрей Ермак написал заявление об уходе с должности. В его офисе прошли обыски, которые провели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).