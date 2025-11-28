Кремль: переговоры Путина и Орбана завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершены. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Они продолжались практически четыре часа.

«Российско-венгерские переговоры завершились»,— сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Делегация премьер-министра Виктора Орбана прибыла в Москву сегодня около 12:30 мск. Господин Орбан говорил, что на встрече с президентом России Владимиром Путинымон планирует обсудить вопросы в сфере энергетического сотрудничества и меры по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Виктор Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими и позволят понять, приближается ли саммит Россия — США, который стороны планировали провести в Будапеште. Владимир Путин на переговорах с премьером не исключил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Возможные сроки он не назвал.

Венгерское руководство выступало с инициативой предоставить свою площадку для саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер подтвердил готовность провести встречу в Будапеште, однако позднее заявил, что не хочет «терять время впустую» и поэтому не поедет на переговоры с российским президентом. Владимир Путин утверждал, что его американский коллега скорее говорит о переносе саммита в Будапеште, а не его отмене.

Анастасия Домбицкая