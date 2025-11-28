Правительство предложило продлить механизм параллельного импорта еще на год

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить механизм параллельного импорта до конца 2026 года. Это обеспечит «насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами», следует из документа.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

27 ноября Минпромторг опубликовал обновленный список товаров, которые разрешено ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Из перечня исключены, в частности, средства для ухода за полостью рта Biorepair, электробритвы Braun, игрушки Spin Master и продукция Oral-B. В список добавлены медицинские изделия A&D.

Механизм параллельного импорта действует в России с мая 2022 года. Он позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, производителя или дилера.