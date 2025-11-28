Правительство отменяет повышающий коэффициент в «Платоне»

Правительство РФ поэтапно отменит понижающий коэффициент, применяющийся для расчета цены за проезд грузовиков в системе «Платон». Об этом сообщили в Минтрансе РФ со ссылкой на соответствующее постановление.

Система «Платон» действует с 2015 года для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн по федеральным трассам. Деньги направляются в Федеральный дорожный фонд, суммарно за время работы системы собрано более 360 млрд руб.

Введенный в 2015 году понимающий коэффициент умножается на базовый тариф, который раз в 1-2 года индексируется с учетом инфляции. Действующий коэффициент — 0,51, фактическая цена за проезд сейчас составляет 3,34 руб. за км. С 1 марта 2026 года коэффициент повышается до 0,75, с 1 февраля 2028 года его отменят. Насколько вырастет конечная цена за проезд неизвестно, так как нет данных о том, как изменится базовый тариф.

В Минтрансе рассказали, что в 2020-2024 гг. тариф в «Платоне» был индексирован на 39%, но стоимость ремонта автодорог за этот же период вырос на 80%. «Растущий дорожный трафик транспортных средств массой свыше 12 тонн оказывает наиболее сильное воздействие на целостность дорожного покрытия, - пояснили в Минтрансе. — Дополнительные доходы, которые будут получены от отмены коэффициента, Минтранс планирует направить на ремонт и поддержание федеральной сети дорог»

О планах отменить коэффициент системе «Платона» было известно еще в декабре 2024 года. С тех пор на разных площадках шло обсуждение этих планов.

Сейчас власти рассматривают сценарий расширение действия «Платона» (или создание аналогичной системы) для региональных дорог. Соответствующее исследование проводит Высшая школа экономики.

Подробнее — в материале «Ъ».

Иван Буранов