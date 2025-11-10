Региональным дорогам приделывают счетчики

В Минтрансе продолжают готовить обоснование для расширения системы «Платон» и взимания платы за проезд грузовиков не только по федеральным, но и региональным трассам. Структуры ведомства опубликовали тендер на разработку финансово-экономической модели для такого расширения. В самом Минтрансе, впрочем, настаивают, что окончательных решений о расширении не принято, хотя это уже не первый тендер на эту тему. Прежде чем вводить плату за проезд грузовиков в регионах, следует отработать стабильную работу «Платона» на федеральных трассах, полагает эксперт.

Конкурс на разработку финансово-экономической модели «создания и эксплуатации систем взимания платы» за проезд крупнотоннажных грузовиков по региональным и межмуниципальным трассам объявило ФКУ «Дороги России» (подведомственно Минтрансу РФ). От поставщика ждут определения целей и задач создаваемой системы, предложений по ее архитектуре, расчетов затрат на создание, а также оценки ожидаемых доходов от ее эксплуатации до 2042 года. Предполагаемая сумма контракта — 87,3 млн руб., заявки на тендер принимаются до 12 ноября.

Система «Платон» запущена в 2015 году для взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн по федеральным трассам. Установленные в грузовиках бортовые устройства через спутниковую систему определяют и записывают маршрут проезда большегрузов. Данные с устройств считывают датчики (так называемые рамки «Платона»), установленные вдоль дорожной сети. Действующий тариф — 3,34 руб. за 1 км, деньги направляются в Федеральный дорожный фонд. Суммарно за время работы системы собрано около 350 млрд руб.

Это не первый тендер, связанный с планами властей развернуть «Платон» на региональных дорогах. В июле 2025 года ФКУ «Дороги России» заключило контракт на 73,1 млн руб. с ВШЭ: организация должна проанализировать мировой опыт внедрения платности за причинение вреда дорогам и разработать концепцию «облика и организационно-правовой формы создания» регионального аналога «Платона». Упомянутая в контракте концепция фигурирует и в нынешнем тендере. Так, расчет расходов на создание региональной системы должен вестись с учетом «обоснований в концепции» и учитывать необходимое количество дополнительных «абонентских терминалов, объектов контрольной инфраструктуры и информационных ресурсов», которые для этого потребуются.

В Минтрансе, комментируя новый тендер, подчеркнули: окончательного решения о расширении системы нет, говорить о каких-либо сроках пока преждевременно. Сейчас лишь оценивается возможное «экономическое влияние» разрабатываемого решения. «Для проведения такой оценки необходимы исследования и моделирование»,— пояснили “Ъ” в Минтрансе. При этом в министерстве отметили, что «большинство субъектов с обширной дорожной сетью» выступают за внедрение такой системы на региональной сети. В Минтрансе напомнили, что есть поручение президента правительству, ЦБ, комиссиям Госсовета «рассмотреть вопросы» о предоставлении регионам права взимать плату за проезд 12-тонных грузовиков по дорогам субъектов федерации. Срок поручения истек еще 15 сентября 2025 года.

Прежде чем расширять систему «Платон», «стоило бы навести порядок» с взиманием платы на федеральных дорогах, полагает президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. «У нас до сих пор продолжают перевозчикам приходить (ошибочные.— “Ъ”) штрафы. До сих пор не урегулирован вопрос, связанный с пропаданием сигнала (на бортовых устройствах.— “Ъ”)»,— перечисляет он. «Если система не работает как надо, о каком ее введении на региональных дорогах можно говорить? Сейчас очень напряженная ситуация на рынке перевозок. Такие меры могут создать прецедент недовольства и вылиться в волнения»,— добавляет господин Матягин.

В феврале 2025 года, напомним, случился скандал из-за сбоев в системе «Платон» и ошибочных штрафов (5–10 тыс. руб.) за неоплату проезда: их получали грузоперевозчики на юге России из-за работы систем радиоэлектронной борьбы, мешающих определению спутниковых координат бортовыми устройствами. С 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление правительства РФ, корректирующее правила выставления счетов в «Платоне» (см. “Ъ” от 1 сентября). Теперь, заверяют в Минтрансе, при сбоях применяются «автоматическая алгоритмическая достройка маршрута» грузовика и данные с дорожных камер. «Мера уже позволила исключить ситуации, в которых перевозчику выставляются несправедливые штрафы»,— заверили “Ъ” в Минтрансе. В министерстве также говорят, что работают над созданием системы «учета задолженностей, которая позволит учитывать неуплаченные иностранными перевозчиками в РФ штрафы и платежи и взимать их при выезде с территории страны».

Александр Воронов