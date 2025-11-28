Губернатор Ярославской области презентовал приложение «Япарковка»

В Ярославской области разработали мобильное приложение для платной парковки «Япарковка». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Оно уже доступно для скачивания в официальных магазинах "RuStore" и "AppStore". В ближайшее время появится и на платформе "Google Play"»,— написал господин Евраев в своем Telegram-канале.

С помощью приложения водители смогут оплачивать парковочное место, выбирать тарифы, пополнять баланс, оформлять возврат. Также приложение будет присылать уведомления, например, когда оплаченное время заканчивается. Губернатор пообещал, что функционал будет расширяться на основе отзывов пользователей.

Также в тестовом режиме начал работу портал единого парковочного пространства, на котором можно посмотреть карту парковок, узнать о способах оплаты, про льготы, абонементы, штрафы, резидентные разрешения.

Платные парковки начнут работу в пяти городах региона — Ярославле, Угличе, Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом — с 20 декабря.

Алла Чижова