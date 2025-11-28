Администрация США готова признать контроль России над Крымом и другими территориями под контролем России, чтобы заключить соглашение по Украине, сообщает издание The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (крайний справа)

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (крайний справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

«The Telegraph стало известно, что Дональд Трамп направил своего спецпредставителя по мирным переговорам Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, чтобы сделать прямое предложение Владимиру Путину в Москве»,— пишет издание.

В материале также говорится, что «план по признанию территории, вразрез с дипломатическими нормами, скорее всего, будет реализован, несмотря на опасения европейских союзников Украины». «Становится все более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что захотят»,— цитирует издание неназванного высокопоставленного чиновника.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что признание Вашингтоном Крыма, Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов на переговорах по мирному плану президента США.

Вчера президент России Владимир Путин подтвердил, что на следующей неделе в Москве ожидают с визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Дата визита пока неизвестна. Накануне президент США заявил о прогрессе в переговорах с обеими сторонами конфликта.

Анастасия Домбицкая