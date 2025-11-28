ГК ТОЧНО и «Этажи» подписали соглашение о стратегическом партнерстве федерального масштаба

Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) заключила соглашение о стратегическом партнерстве федерального масштаба с агентством недвижимости «Этажи».

Фото: Группа Компаний ТОЧНО

Подписантами выступили коммерческий директор ГК ТОЧНО Михаил Федоров и генеральный директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

В Москве 27 ноября на площадке ключевого события для лидеров рынка недвижимости Domclick Digital Forum прошла церемония подписания соглашения о стратегическом партнерстве федерального масштаба между девелопером ТОЧНО и агентством недвижимости «Этажи». Документ подразумевает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества компаний в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций.

По словам коммерческого директора ГК ТОЧНО Михаила Федорова, площадка Domclick Digital Forum ежегодно позволяет реализовать стратегически важные для развития девелоперов шаги. Так, сотрудничество с «Этажами» расширит клиентскую базу ТОЧНО. В результате два отраслевых лидера представят уникальные инструменты продвижения продуктов ТОЧНО:

«Для ТОЧНО 2025 год – это год партнёрства. Партнёрства с лидерами в инновациях, лидерами в создании новых продуктов. Уверен, что сегодня в коллаборации с федеральным агентством «Этажи» мы разработаем уникально новый подход к клиенту, которого в отрасли еще не было. Безусловно, мы можем рассчитывать на оперативную обратную связь от рынка и гибкую корректировку ценовой политики. Это обеспечит рост продаж, сокращение сроков реализации и укрепление репутации».

Руководитель федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов подчеркивает, что сотрудничество с одним из крупнейших девелоперов страны позволит модернизировать системы продаж и представить инновационный продукт для конечного потребителя:

«Группа компаний ТОЧНО зарекомендовала себя во многих регионах хорошим продуктом и новаторским взглядом. Подобные соглашения – это свидетельство того, что застройщики видят потенциал в развитии системы продаж. Думаю, что в результате взаимодействий с ТОЧНО будет много улучшений в партнерском канале. Наши клиенты всегда рады, когда крупные игроки думают о сбыте и создают лучший продукт уже на ранней стадии. Пока лидеры меняют отрасль, другие стараются следовать».

https://tochno.life/