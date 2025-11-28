The Telegraph: коррупционный скандал на Украине ослабил ее переговорные позиции

Коррупционный скандал на Украине «разрастается как снежный ком», пишет газета The Telegraph. По ее оценкам, ситуация ослабила переговорные позиции Киева. Из-за этого США усиливают давление на Украину, чтобы она подписала мирное соглашение, утверждает издание.

Если причастность главы офиса президента Украины Андрея Ермака к коррупционным схемам будет подтверждена, это вовсе может сорвать переговоры о мирном урегулировании, считает The Telegraph.

28 ноября пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила об обысках у Андрея Ермака. Глава офиса украинского президента упоминается в расследовании коррупционного скандала в сферах энергетики и обороны.

По версии НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич организовал коррупционную схему с участием оператора украинских атомных электростанций — госкомпании «Энергоатом». Людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского, включая господина Миндича, обвинили в присвоении $100 млн.

О реакции стран Запада на коррупционный скандал на Украине — в материале «Ъ» «Молчание при виде золота».