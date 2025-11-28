К Ермаку пришли с обысками

У главы администрации президента Украины Андрея Ермака проводятся обыски, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Оперативные мероприятия ведомство организовало совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). В пресс-релизе отметили, что следственные действия «производятся в рамках расследования».

Обыски проводятся в правительственном квартале Киева. Журналистам «Украинской правды» удалось заснять, как на территорию квартала зашли 10 сотрудников НАБУ и САП. Андрей Ермак в Telegram-канале подтвердил обыски и сообщил, что оказывает «полное содействие».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале привел три возможные причины обысков:

следственные действия могут быть связаны с приказом Андрея Ермака следить за сотрудниками НАБУ и САП. Такое поручение, по данным «Украинской правды», он отдал после первых публикаций по делу о коррупционной схеме в окружении Владимира Зеленского.

участие Андрея Ермака в схемах обвиняемого в коррупции бизнесмена Тимура Миндича.

«И есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано».

Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. НАБУ и САП считают, что бизнесмен стал организатором схемы с откатами в сферах энергетики и обороны. Людей из окружения Владимира Зеленского, включая господина Миндича, обвинили в присвоении $100 млн.

Народный депутат из партии «Голос» Ярослав Железняк заявлял, что на записях прослушки окружения Тимура Миндича господин Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба. Источники нардепа сообщали, что проверка в доме у главы офиса украинского президента началась со слов «Сезам откройся!».

Украинские партии «Евросолидарность» и «Голос» потребовали от Владимира Зеленского отправить Андрея Ермака в отставку. 21 ноября на встрече с фракцией «Слуга народа» украинский президент заявил, что не собирается увольнять главу своего офиса.