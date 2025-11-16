Молчание при виде золота

Западные политики находятся в замешательстве в связи с коррупционным скандалом на Украине, поставившим под сомнение дальнейшее финансирование Киева. Пока большинство европейских лидеров держат паузу, в ряде стран уже заявили о пересмотре прежнего подхода к своим союзническим обязательствам. Замолчать скандал не удается в связи с публикациями в мировых СМИ о коррупции в украинском руководстве, символом которой стал золотой унитаз в особняке Тимура Миндича, ближайшего соратника Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польский премьер Дональд Туск был вынужден признать, что в связи с коррупционным скандалом в Киеве энтузиазм в поддержке Украины падает как в Польше, так и в Европе в целом

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Молчание западных лидеров, не комментировавших беспрецедентный коррупционный скандал на Украине, прервал премьер-министр Польши Дональд Туск. Отвечая на вопросы журналистов, глава польского правительства был вынужден признать: вскрывшиеся факты коррупции негативно влияют на желание стран Запада продолжать поддержку Киева.

«Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше, и в Европе. Мы продолжим поддерживать Украину, но все труднее будет убеждать партнеров в солидарности с Украиной, если будут появляться такие факты»,— заявил польский премьер. «Я предупреждал господина Зеленского. Мы хорошо знаем друг друга с первых дней его президентства. Я говорил ему, чтобы он обращал внимание на каждое даже самое малое проявление коррупции в его окружении. Для его репутации это имеет огромное значение»,— добавил Туск.

В свою очередь, венгерский премьер Виктор Орбан, который давно снискал репутацию непримиримого противника помощи Киеву, расценил расследование Национального антикоррупционного бюро Украины как еще одно доказательство своей правоты. В связи с этим Орбан призвал ЕС прекратить передавать деньги «военной мафии» Зеленского.

Публикации в мировых СМИ свидетельствуют о том, что скандал с коррупцией в Киеве не может полностью остаться без последствий и вопрос лишь в том, в какой степени Европа будет вынуждена корректировать свой нынешний курс.

«Европейской комиссии, конечно, придется пересмотреть то, как она тратит средства на энергетический сектор Киева»,— приводит издание Politico слова неназванного чиновника ЕС, в беседе с изданием назвавшего коррупцию на Украине возмутительной. «В будущем Украине придется уделять больше внимания тому, как она тратит предоставляемые Евросоюзом деньги, демонстрируя большую прозрачность»,— заявил собеседник издания, также указавший на то, что Зеленскому нужно будет «успокоить всех», предложив план по борьбе с коррупцией.

В своих прогнозах последствий коррупционного скандала для Киева мировые СМИ демонстрируют более радикальный подход, чем выдерживающие паузу западные политики. «Похоже, вот-вот разразится полномасштабная война между независимыми антикоррупционными агентствами и ближайшим окружением Зеленского, и последствия, вероятно, будут ужасными»,— моделирует дальнейший сценарий обозреватель издания The Spectator Оуэн Мэтьюз.

«Изображение золотого унитаза, обнаруженного в роскошном загородном особняке бывшего президента Виктора Януковича, стало символом коррупции, приведшей к знаменательным протестам на Майдане в 2014 году. По иронии судьбы революция против владельцев золотых унитазов в конечном итоге привела к полномасштабной войне с Россией, доходы от которой, похоже, пошли на покупку еще большего количества золотых унитазов»,— отмечает Оуэн Мэтьюз в статье, озаглавленной «Скандал может привести к падению Зеленского».

Схожее мнение высказывает Financial Times, комментарий которой вышел под заголовком «Мешки кэша и золотой унитаз: коррупционный кризис поглощает правительство Зеленского».

Ведущие американские СМИ настроены не менее критично. «Эти разоблачения стали для Зеленского разительным поворотом событий. Когда-то он создавал себе имидж лидера, который сделает украинскую политику более открытой, избавившись от богатых инсайдеров, известных как олигархи. Теперь, спустя почти семь лет после последних выборов и поскольку из-за войны новых выборов не предвидится, многие украинцы считают, что он действует в узком, замкнутом кругу и не подчиняется правилам»,— отмечает The New York Times.

Учитывая широкое освещение скандала мировыми СМИ, которые ранее безоговорочно занимали сторону Киева, в руководстве ЕС пытаются представить коррупционный скандал как проявление бескомпромиссной борьбы Зеленского и его соратников с коррупцией в высших эшелонах власти.

«Они действуют очень решительно. Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт. Очень важно, чтобы они действительно взялись за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью»,— заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она поспешила заверить, что ЕС продолжит работать над финансированием Украины, по-прежнему считая предпочтительным вариантом использование замороженных российских активов.

«В следующем году Украине потребуется больше финансирования. Есть несколько вариантов, но использование российских активов — самый очевидный способ поддержать оборону Украины»,— заявила Кая Каллас на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Берлине в прошлую пятницу совещания Европейской группы пяти (Е5): Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции, которые работают над развитием совместных производственных мощностей в области ВПК.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, чтобы обсудить с ним блокирование Брюсселем использования замороженных российских активов.

Несмотря на видимую непреклонность европейских сторонников поддержки Украины, коррупционный скандал в Киеве еще больше осложняет принятие решения об использовании российских активов в рамках так называемого репарационного кредита на нужды Украины. «Коррупционный скандал потряс Киев в самый неподходящий момент, поскольку Украина призывает партнеров по ЕС пойти на огромный риск — предоставить Киеву кредит в размере €140 млрд под обеспечение в виде доходов от арестованных российских активов»,— отмечает Politico.

На этом фоне ведущие украинские политики и дипломаты, включая премьер-министра Юлию Свириденко, посла в США Ольгу Стефанишину и главу офиса Зеленского Андрея Ермака, уже сделали ряд «оправдательных заявлений» для мировых СМИ. В своих заявлениях они пытаются вывести из-под удара лично украинского президента и убедить внешнюю группу поддержки в том, что борьба с коррупцией только оздоровит политическую систему Украины, требующую еще большей поддержки.

Сам же президент Зеленский в понедельник, 17 ноября, едет в Париж на встречу с президентом Макроном.

Сергей Строкань