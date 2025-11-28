Аюб Блиев завоевал первое золото после возвращения флага российским дзюдоистам

Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема» в Абу-Даби. В финале весовой категории до 60 кг он победил монгольского спортсмена Ариунболда Энхтайвана.

Фото: Международная федирация дзюдо / Gabriela Sabau

Блиев принес сборной России первую награду на текущем турнире. Также в финальную часть первого дня соревнований пробился россиянин Мурад Чопанов, выступающий в весовой категории до 66 кг. За золото он поборется с французом Валидом Хяром.

Медаль Аюба Блиева стала первой для россиян после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) о возвращении спортсменам права выступать с флагом и гимном. Ранее российские дзюдоисты соревновались в нейтральном статусе.

Аюбу Блиеву 28 лет. В 2024 году он стал чемпионом России. Также на его счету серебро чемпионата Европы (2025) и бронза чемпионата мира (2025).

Подробнее о возвращении национальной символики — в материале «Ъ» «Дзюдоброе дело».

Таисия Орлова