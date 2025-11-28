Прибыль «Газпрома» за девять месяцев выросла на 13%

Прибыль «Газпрома» (MOEX: GAZP) по МСФО за январь–сентябрь составила 1,2 трлн руб. Это на 12,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за первые девять месяцев составила 7,17 трлн руб. (–4,5%). Компания повысила планы по инвестициям в 2025 году на 0,92%, до 2,86 трлн руб.

В третьем квартале прибыль составила 148,2 млрд против убытка в 38 млрд руб. годом ранее. Выручка достигла 2,8 трлн руб. (–9,8%).

В 2023 году «Газпром» впервые с 1999 года стал убыточным. Прошлый год компания закончила с убытком более 1 трлн руб. По итогам первого полугодия 2025-го «Газпром» сократил убыток в 45 раз.