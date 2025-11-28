В Ярославской области перевыполнили план по вакцинации детей против гриппа

В Ярославской области план по вакцинации против гриппа среди детского населения выполнен на 109%, среди взрослого — 100%. Об этом сообщили в областном минздраве.

Всего в регионе планировалось охватить 599 720 человек, в том числе 120 065 детей. По итогам прививочной кампании от гриппа привили 61% жителей области.

Вакцинация началась в августе. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в регион привезли около 750 тыс. доз вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» (для взрослых), а также «Ультрикс Квадри» (для детей и беременных). «В этом году в Ярославской области, по прогнозам эпидемиологов, будет распространен грипп типа А2 (H3N2)»,— напомнили в минздраве.

Алла Чижова