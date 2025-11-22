Президент «АвтоВАЗ»: цены на Lada должны подтягиваться вслед за себестоимостью

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов анонсировал дальнейшее повышение цен на автомобили марки Lada из-за роста реальной себестоимости машин. Об этом глава автоконцерна рассказал в кулуарах форума «Транспорт России», пишет «ТАСС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов на запуске серийного производства Lada Largus в Ижевске весной 2024 года

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Максим Соколов на запуске серийного производства Lada Largus в Ижевске весной 2024 года

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Господин Соколов отметил, что последняя индексация на модели Lada состоялась почти год назад и составила менее 2%, что в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. «Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью»,— сказал президент «АвтоВАЗ».

По данным сайта «Lada Ижевск» на 22 ноября, Niva Travel Classic (1,7 л) стоит 1,3 млн, универсал Largus Enjoy (1,6 л) — 1,9 млн, седан Vesta Enjoy (1,8 л) — почти 1,7 млн, седан Iskra Enjoy (1,6 л) — 1,4 млн, седан Granta Standart Plus (1,6 л) — 829 тыс. Цены указаны в рублях на базовые комплектации без скидок и акций.

Справка

Основные производственные площадки крупнейшего в России автоконцерна расположены в Тольятти и Ижевске. Ижевский автозавод вошел в группу «АвтоВАЗ» в 2011 году («Lada Ижевск» — 100% дочернее предприятие концерна). Производительность удмуртского предприятия составляет 32 автомобиля в час. Площадь сборки — 21 тыс. кв. м. Ижевский автозавод является предприятием полного цикла: прессовое производство, литье и окраска пластика, сварка, окраска, сборка.

В 2015—2022 годах на «Lada Ижевск» собирались автомобили Lada Vesta. В начале 2023 года сборка была перенесена в Тольятти. На Ижевском автозаводе сохранилось создание штампованных и пластиковых изделий. В 2024 году на удмуртском предприятии стартовало серийное производство автомобилей Lada Largus: в мае — модели на ДВС, в сентябре — электрической версии.