Претендента вернули в очередь

Известный отечественный боец Арман Царукян оказался жертвой одного из самых странных и спорных решений, когда-либо принятых UFC — основным промоушеном в смешанных единоборствах (MMA). После сообщения чемпиона в легком весе (до 70 кг) Илии Топурии о том, что в ближайшие месяцы он не сможет выступать из-за проблем в «личной жизни», структура назначила матч за статус чемпиона временного. Но Царукян, первый номер рейтинга UFC, неделю назад одержавший убедительную победу в претендентском поединке над Дэном Хукером, в состав его участников не попал. Ему предпочли американского ветерана Джастина Гейджи и не пересекавшегося с актуальной элитой категории, зато имеющего огромную фан-базу в родной Великобритании Пэдди Пимблетта.

Арман Царукян (слева) и Чарльз Оливейра

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Дейна Уайт, глава UFC, объявил о ряде важных для промоушена событий, которые состоятся в начале будущего года. А самой обсуждаемой среди всех новостей стала та, что касается центрального поединка турнира на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 24 января. В нем будет разыгрываться звание так называемого временного чемпиона UFC в легком весе.

Такой титул появился из-за неожиданного заявления чемпиона полноценного. Им является знаменитый испанец грузинского происхождения Илия Топурия. В легкий вес он перешел в этом году из полулегкого (до 66 кг), когда чемпионский пояс в категории оказался вакантным. Это произошло из-за того, что такой же — на категорию выше, в полусредний вес (до 77 кг),— скачок совершил владевший им россиянин Ислам Махачев. Топурия завоевал звание в июне, победив бразильца Чарльза Оливейру, и с тех пор все ждали объявления о его первой защите.

Но, как выяснилось, она отложена на неопределенный срок. Илия Топурия написал в X, что «не будет драться в первой четверти будущего года», поскольку проходит через «трудный момент в личной жизни» и хочет «сосредоточиться на детях».

Известно, что Топурия недавно развелся с женой, а процесс расставания получился довольно непростым.

Но шокировала бойцовское сообщество не столько взятая Илией Топурией пауза, сколько имена бойцов, которым UFC доверил сражаться за временный титул, еще и заранее предупредив, что победитель январского поединка встретится с Топурией, когда тот решит свои проблемы и вернется. Дело в том, что, казалось, среди них обязательно должно быть имя Армана Царукяна.

Этот известный боец, представляющий Россию и Армению, давно занимает первую, то есть следующую за отведенной для чемпиона, строчку в рейтинге UFC сильнейших представителей легкого веса. А всего неделю назад, 22 ноября, Царукян убедительно, удушающим приемом во втором раунде, выиграл у опытного новозеландца Дэна Хукера бой, который и промоушен, и ведущие медиаресурсы называли претендентским. Никто не сомневался, что именно Арман Царукян столкнется с Топурией в очередном поединке. Теперь же такое столкновение если и произойдет, то очень нескоро.

Вдвойне болезненной для Царукяна, который в X попросил поклонников смешанных единоборств «объяснить, как это вообще можно понять», новость от Дейны Уайта сделал тот факт, что его обошли два спортсмена, вроде бы точно не заслуживавшие титульного поединка по чисто формальному признаку.

Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт располагаются в классификации легковесов даже не сразу за Арманом Царукяном, а на четвертой и пятой строчках: их опережают еще и Чарльз Оливейра с Максом Холлоуэем.

К этому стоит добавить, что 37-летний Гейджи уже явно миновал пик и в последние годы чередовал удачные бои с провалами, признаваясь, что думает о завершении карьеры, а 30-летний Пимблетт, хоть и не знает осечек с 2018 года, никогда не пересекался с бойцами, входящими в нынешнюю топ-десятку рейтинга. Звезды, которых он одолел,— Тони Фергюсон, Майкл Чандлер — переживали карьерный закат.

Впрочем, ESPN предполагает, что в данном случае верх взяли соображения коммерческого характера, а именно желание UFC продвинуть, невзирая на спорный послужной список, нарастившего благодаря острому языку и эксцентричному поведению на родине огромную фан-базу Пимблетта. А Великобритания с точки зрения промоушена — чрезвычайно перспективный рынок.

Алексей Доспехов