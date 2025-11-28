Польша потребовала от Украины разъяснений по поводу коррупционного скандала

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от властей Украины разъяснений по поводу коррупционного скандала в стране. Так он прокомментировал сообщения об обысках у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Это (коррупционный скандал на Украине.— “Ъ”) — плохие новости для Польши и Западной Европы, для которых граница безопасности в настоящее время проходит по линии российско-украинского фронта»,— сказал господин Косиняк-Камыш на брифинге (цитата по wPolityce.pl).

Глава Минобороны Польши подчеркнул, что вступление Киева в Евросоюз в будущем невозможно без прозрачности в антикоррупционной политике на Украине. Коррупция в стране не способствует урегулированию российско-украинского конфликта, заявил Владислав Косиняк-Камыш.

Об обысках у Андрея Ермака сообщила 28 ноября пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Глава офиса президента Украины упоминается в расследовании коррупционного скандала в сферах энергетики и обороны. В него вовлечен оператор всех украинских атомных электростанций — госкомпания «Энергоатом».

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура предполагают, что совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич требовал у контрагентов «Энергоатома» «откаты» за контракты. Людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского, включая господина Миндича, обвинили в присвоении $100 млн.

О реакции стран Запада на коррупционный скандал на Украине — в материале «Ъ» «Молчание при виде золота».