Летевший из Иркутска в Москву самолет совершил посадку в Перми

Самолет «Аэрофлота», выполнявший 28 ноября рейс SU1563 из Иркутска в Москву, приземлился в Перми. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы авиакомпании.

«В соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна… принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Перми в связи с индикацией повышенного расхода топлива»,— говорится в сообщении о причине этого решения.

По данным авиакомпании, посадка выполнена штатно. Из Москвы направлен резервный борт, который, как планируется, вылетит из Перми в Москву в 18:30 мск.

Как писал «Ъ-Сибирь», Airbus A321 «Аэрофлота», следовавший сегодня из Москвы в Томск, совершил посадку в Новосибирске.

Валерий Лавский