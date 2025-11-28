Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Летевший в Томск самолет «Аэрофлота» сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Airbus A321, следовавший из Москвы в Томск, совершил посадку на запасном аэродроме в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с поздним прибытием рейса в аэропорту Томска задерживается выполнение оборотного рейса в Москву. Причины перенаправления воздушного судна устанавливаются, уточнили «Ъ-Сибирь» в ведомстве.

Томская и Новосибирская транспортные прокуратуры организовали надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Александра Стрелкова

