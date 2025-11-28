Песков: коррупционный скандал на Украине разрастается

Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствуют о разрастании коррупционного скандала на Украине, считают в Кремле. С такой оценкой событий на Украине выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что скандал будет иметь крайне негативные последствия для политической системы страны.

«Это значит, что на Украине разрастается политический скандал, коррупционный скандал, который сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны»,— сказал Дмитрий Песков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные,— добавил господин Песков. — Но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать».

Сегодня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщила об обысках у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Оперативные мероприятия ведомство организовало совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). В пресс-релизе отметили, что следственные действия «производятся в рамках расследования».

Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционного скандала в сферах энергетики и обороны. В него вовлечена госкомпания «Энергоатом» — оператор всех украинских атомных электростанций. НАБУ и САП предполагают, что организатором схемы с откатами в сферах энергетики и обороны был совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Людей из окружения Владимира Зеленского, включая господина Миндича, обвинили в присвоении $100 млн.

Анастасия Домбицкая