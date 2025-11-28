Замначальника полиции Донского главка назначен Александр Ганжа

Новым заместителем начальника ГУ МВД России по Ростовской области назначен полковник полиции Александр Ганжа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Нового зама на совещании в главке представил начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Как отметили в ведомстве, Александр Ганжа начал службу в органах внутренних дел с 2001 года, в последние годы занимал руководящие должности в различных подразделениях МВД.

Наталья Белоштейн