В Ростове прокуратура проводит проверку по факту отключения тепла в 71 МКД

Прокуратура контролирует восстановление прав жителей Ростова-на-Дону, оставшихся без теплоснабжения 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Из-за аварий на теплотрассе без отопления остался 71 многоквартирный дом.

«В связи с остановкой теплоснабжения в нескольких районах Ростова-на-Дону прокуратурой организованы проверки исполнения требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в информации ведомства.

Работами на теплотрассе занимается ООО «Ростовские тепловые сети». По информации министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной, восстановление подачи тепла в дома намечено на вечер 28 ноября.

Наталья Белоштейн