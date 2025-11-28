Михаил Быстряков утвержден министром информполитики Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил Михаила Быстрякова в должности министра информационной политики и взаимодействия со СМИ. Он приступил к обязанностям без приставки и.о. с 25 ноября 2025 года, сообщили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр информполитики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Михаил Быстряков

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Министр информполитики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Михаил Быстряков

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», Михаил Быстряков был назначен исполняющим обязанности министра в октябре после ухода Полины Буяновой.

Михаил Быстряков — нижегородец, окончил факультет международных отношений ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Работал пресс-секретарем мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, в правительстве Нижегородской области и на предвыборных кампаниях различного уровня, затем переехал в Москву.

В 2018–2025 годах возглавлял департамент корпоративных коммуникаций АО «Стройтранснефтегаз», работал в медийных проектах партии «Единая Россия», руководил коммуникациями президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Галина Шамберина