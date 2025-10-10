Михаил Быстряков возглавил областное министерство информационной политики

По распоряжению губернатора Михаил Быстряков назначен и. о. министра информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области.

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Михаил Быстряков

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Михаил Быстряков — нижегородец, окончил факультет международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Работал пресс-секретарем мэра Нижнего Новгорода, в правительстве Нижегородской области и на предвыборных кампаниях различного уровня, затем переехал в Москву.

В 2018-2025 годах возглавлял департамент корпоративных коммуникаций АО «Стройтранснефтегаз», работал в медийных проектах партии «Единая Россия», руководил коммуникациями президентской платформы «Россия – страна возможностей». Общий стаж работы Михаила Быстрякова в сфере общественно-политических и корпоративных коммуникаций составляет 18 лет.

