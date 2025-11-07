Нижегородский экс-министр Полина Буянова перешла в калининградское правительство

Бывший министр информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области Поляна Буянова перешла на работу в правительство Калининградской области. Она назначена первым замминистра по муниципальному развитию и внутренней политике, сообщили в калининградском правительстве 6 ноября.

Фото: Правительство Нижегородской области

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, Полина Буянова в том числе будет заниматься вопросами информполитики. Возглавляет министерство Максим Коломиец.

Как писал «Ъ-Приволжье», должность нижегородского министра информполитики в статусе и.о. занял Михаил Быстряков.

Галина Шамберина