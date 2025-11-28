В Екатеринбурге начали тестировать первый беспилотный трамвай

В Екатеринбурге компания «Группа Мовиста» начала тестирование беспилотного трамвая «Львенок» на базе депо между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Об этом представители компании рассказали на форуме «Города России» в Екатеринбурге.

Как рассказал генеральный директор компании Алексей Зотов, трамвай может самостоятельно заезжать на мойку, останавливается перед препятствием на расстоянии 7-10 метров, а также имеет возможность экстренной остановки. «Это трамвай, который управляет стрелками и светофорами, то есть фактически он управляет движением, а за ним следит оператор в ситуационном центре»,— пояснил господин Зотов.

Четырехстороннее соглашение между «Группой Мовиста», регионом и администрациями городов было заключено на «Иннопроме» летом этого года. По словам замминистра транспорта Свердловской области Николая Моргунова, Свердловская область подаст заявку для введения экспериментального правового режима, который позволит протестировать трамвай в рабочих условиях. Сейчас режим эксперимента действует в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

Как ранее поясняли в «Группе Мовиста», межмуниципальный трамвай между Екатеринбургом и Верхней Пышмой хорошо подходит для тестирования беспилотной технологии, поскольку почти на всей своей протяженности ветка трамвая выделена и не пересекается с другими видами транспорта. Предполагается, что после тестирования в депо трамвай сможет выйти на линию с машинистом, а затем — без него.

Анна Капустина