Иранская делегация пропустит жеребьевку ЧМ из-за визовых ограничений США

Иранская делегация бойкотирует церемонию жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года из-за проблем с получением визы. Об этом заявил пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Амир Мехди Алави, слова которого приводит агентство IRNA.

Жеребьевка состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств им. Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне.

Отмечается, что визу в том числе не получил президент FFIRI Мехди Таджу. Господин Алави назвал поведение американской стороны «неспортивным». По его словам, у представителей иранской федерации никогда не возникало проблем с получением виз. Он также сообщил, что FFIRI уведомила об инциденте Международную федерацию футбола (FIFA).

В марте сборная Ирана досрочно обеспечила себе выход на чемпионат мира. Национальная команда в седьмой раз примет участие в мировом первенстве, при этом иранцы ни разу не выходили в play-off турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.

Подробнее о жеребьевке чемпионата мира — в материале «Ъ» «Корзинная галерея».

Таисия Орлова