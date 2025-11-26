Корзинная галерея

Футбольный чемпионат мира, который в будущем году пройдет в США, Канаде и Мексике и который и так выглядел очень особенным на фоне предыдущих из-за резкого увеличения количества участников — с 32 до 48, приобрел еще пару специфических черт благодаря обнародованным Международной федерацией футбола (FIFA) принципам жеребьевки группового этапа турнира. Главная из них заключается в том, что его фаворитов — сборные Аргентины, Франции, Испании и Англии — в соответствии с традициями других видов, например тенниса, впервые постарались развести по разным краям сетки play-off, с тем чтобы избежать их столкновений до самых высоких стадий — полуфиналов и финала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси (справа) на тренировке сборной Аргентины

Фото: Alberto Saiz / AP Лионель Месси (справа) на тренировке сборной Аргентины

Фото: Alberto Saiz / AP

Международная федерация футбола опубликовала формат жеребьевки группового этапа чемпионата мира, который летом будущего года примут США, Канада и Мексика. Она состоится 5 декабря в Вашингтоне и разобьет 48 участников турнира на 12 групп по 4 команды. По две сильнейшие плюс восемь, занявших третьи позиции с лучшими показателями, выйдут в стартовый раунд play-off, 1/16 финала. При этом надо знать, что в действительности и после процедуры шесть слотов останутся незаполненными. Они зарезервированы для сборных, которые, не получив прямых путевок на чемпионат по итогам основной части отбора в своих регионах, переместились во второй его этап. В нем будут две составляющие. Четыре путевки разыграют 16 угодивших в стыковые мини-турниры европейских сборных, две — шесть сборных из Африки, Азии, Южной Америки и Океании, которым предстоит биться за них в так называемом межконтинентальном play-off.

Это мировое первенство уже без всяких оговорок можно считать очень специфическим по сравнению с предшествовавшими благодаря масштабу.

Еще никогда чемпионаты мира не отдавали сразу трем странам, и еще никогда в них не выступало такое количество сборных. Их будет 48 — сразу на 16 больше, чем на главных футбольных состязаниях после прошлого расширения состава главных футбольных состязаний, датированного 1998 годом. Но изобретенные FIFA принципы распределения команд по квартетам добавили мероприятию еще пару специфических черт.

Одна из них, правда, связана скорее не с ними, а с собственно укрупнением чемпионата, и ее легко обнаружат все, кто привык внимательно следить за жеребьевками, считая их крайне увлекательным жанром. Основная интрига любой почти всегда была связана с возможностью формирования «групп смерти» — таких, что сталкивают несколько команд, амбиции которых простираются куда дальше, чем просто выход в play-off. Но на этом чемпионате мира их возникновение фактически исключено.

Как всегда, перед жеребьевкой FIFA разбила сборные на четыре корзины. В любую группу попадет по одной из каждой. В общем и целом разбивка осуществлена по статусу и рейтингу команд. Но есть исключения. Хозяев, хоть их бэкграунд не предполагает наделения фаворитским статусом, отправили в верхнюю корзину, а всех победителей мартовского отбора — в четвертую, хоть среди них могут оказаться, скажем, сборные Италии и Дании, по достижениям и стоимости состава соответствующие скорее первой (см. справку). Но бросается в глаза другое.

Наборы корзин идеально иллюстрируют тезис о размывании уровня чемпионата мира из-за громадной порции «лишних» путевок.

Даже реверанс в адрес хозяев не помешал львиной доле безусловных грандов из списка отобравшихся собраться в элитной. Во второй к ним с натяжкой можно отнести разве что хорватов, уругвайцев, швейцарцев и марокканцев. В третьей вообще не найдешь никого, кого бы эксперты всерьез рассматривали в качестве претендента на награды, зато попадается футбольная экзотика, такая как сборные Панамы и Узбекистана. В четвертой экзотики — Кюрасао, Кабо-Верде, Гаити — еще больше. При этом стоит учитывать, что FIFA ввела запрет на выступление в группе двух команд из одного региона с оговоркой насчет наиболее мощного — Европы. Она может быть представлена максимум двумя, но это не сильно меняет ситуацию. Все равно вариант, при котором в квартете будут хотя бы три сборные, котирующиеся как охотники за призами, крайне маловероятен. Зато вероятен вариант с обилием «поляризованных» групп с двумя явными лидерами и двумя явными аутсайдерами.

Но еще любопытнее второй нюанс. FIFA внезапно решила отказаться от более или менее рандомной сетки play-off, которая уже на разгоне могла устроить битву футбольных гигантов, переняв традицию, существующую во многих видах спорта, прежде всего в теннисе. Речь о посеве лидеров расклада. Он разводит их в сетке, страхуя от преждевременной встречи.

В случае с североамериканским чемпионатом мира лидерами признаны финалисты прошлых топ-турниров.

Это игравшие в финале катарского мирового первенства 2022 года сборные Аргентины и Франции и участвовавшие в финале первенства европейского в Германии в 2024 году сборные Испании и Англии. Обладателям титулов — испанцам и аргентинцам — достались первый и второй номера, французам и англичанам — третий и четвертый.

На практике это означает, что если они избегут в группе срывов и финишируют на верхних строчках, то в сетке play-off очутятся на противоположных краях — верхнем и нижнем. Чемпионы мира и Европы не пересекутся при таком развитии событий вплоть до финала, а на сборную Франции или Англии могут наткнуться лишь в полуфинале, не раньше.

Алексей Доспехов