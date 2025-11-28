Новый лидер Гвинеи-Бисау, скорее всего, окончил советское общевойсковое училище

Временным главой Гвинеи-Бисау после военного переворота стал генерал Орта Н’Там. Он принес присягу как президент переходного периода и должен занимать этот пост в течение года.

С 2023 года господин Н’Там занимал пост начальника Генерального штаба Гвинеи-Бисау, ранее он также командовал президентской гвардией. Как пишут СМИ, он был в числе близких соратников президента страны Умару Сисоку Эмбало, свергнутого в ходе переворота.

На фотографиях Орты Н’Тама у него на кителе виден значок об окончании советского военного учебного заведения, возможно общевойскового. Интернет-ресурс GlobalSecurity.org также пишет, что господин Н’Там, родившийся в 1960-е годы, получил военное образование в СССР.

23 ноября в Гвинее-Бисау прошли президентские выборы. Избирком должен был объявить результаты 27 ноября, однако о своей победе досрочно заявили действующий президент Умару Сисоку Эмбало и лидер оппозиции Фернанду Диаш. 26 ноября местные военные объявили о взятии власти в стране, объяснив это борьбой против дестабилизации страны.

СМИ писали, что одновременно с отстранением от власти господина Эмбало военные начали задерживать его противников. Из-за этого оппозиция считает, что военный переворот был инсценирован по согласованию с президентом. 27 ноября господина Эмбало вывезли в Сенегал.

Яна Рождественская