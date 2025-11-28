Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, почему люди, разговаривающие на нескольких языках, медленнее стареют.

Ученые предлагают новый способ омолодиться. Правда, придется помучиться с артиклями, неправильными глаголами и зубрежкой новых слов. Выяснилось, что владение иностранными языками замедляет биологическое и когнитивное старение. Масштабное исследование охватило свыше 80 тыс. европейцев в возрасте 50-90 лет, а результаты публикует журнал Nature Aging. У тех, кто говорил на двух и более языках, риск ускоренного старения был в два раза ниже. А искусственный интеллект также оценил, что эти участники казались моложе, чем они есть на самом деле. Причем чем больше языков человек имел в распоряжении, тем сильнее был этот эффект. А вот монолингвы таким похвастаться не могли. Те, кто всю жизнь просуществовал в уютной оболочке родного языка, в два раза чаще сталкивались с признаками ускоренного старения.

Мозг билингвов — это не какой-то волшебный орган. Он просто постоянно тренируется. Каждое переключение с русского на английский, с испанского на немецкий — это как подход к штанге или отжимания. В итоге мозг напрягается, создаются новые нейронные связи, и к старости накапливается значительный когнитивный резерв, который защищает от возрастных проблем. Пожалуй, это самый элегантный способ обмануть время. Пока одни ищут эликсир молодости, другие открывают учебник. Наверное, теперь у центров изучения иностранных языков появится еще один аргумент, который можно использовать в рекламе: уроки с элементами anti-age терапии.

Анна Кулецкая