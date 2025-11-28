Глава РФПИ Дмитриев назвал премьера Венгрии Орбана «голосом разума Европы»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал премьера Венгрии Виктора Орбана «голосом разума Европы».

«Президент Путин встретится сегодня в Москве с голосом разума Европы – премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Делегация премьер-министра Виктора Орбана прибыла в Москву сегодня около 12:30 мск. В Кремле сообщали, что Владимир Путин примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поле 13:00.

Господин Орбан говорил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным он планирует обсудить вопросы в сфере энергетического сотрудничества и меры по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне переговоров стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS. Министр иностранных дел Петер Сиярто подтвердил, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в 2,5 раза.

США ввели санкции против NIS в начале текущего года. Ограничения вступили в силу в октябре. «Газпром нефть» владеет 44,85% акций завода. 1 ноября глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать долю третьей стороне. В свою очередь, США сделали исключение для венгерской MOL, разрешив ей закупать нефть у российской компании ЛУКОЙЛ еще год — до 21 ноября 2026 года, писал Bloomberg.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Сербии пригрозил холодом и голодом».

Анастасия Домбицкая