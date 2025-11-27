Президент Сербии пригрозил холодом и голодом

Санкции США против крупнейшей сербской энергетической компании NIS, контролируемой российским «Газпромом», привели к чрезвычайной ситуации в Сербии. Президент Александр Вучич предупредил, что, если США не дадут отсрочку от санкций, главный сербский НПЗ в Панчево остановится уже 29 ноября и тогда Сербию ждет глубочайший кризис. Выход президент видит в сценарии, аналогичном болгарскому,— введении в NIS сербского управления. Оппозиция же заподозрила власти в том, что таким путем они готовятся к передаче компании стратегическому партнеру из США. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран НПЗ в Панчево — главное нефтеперерабатывающее предприятие Сербии

«НПЗ в Панчево полностью остановится 29 ноября, если США не продлят лицензию»,— предупредил нацию в среду, 26 ноября, президент Александр Вучич. Крупнейший в Сербии НПЗ принадлежит компании NIS, против которой США еще в феврале ввели санкции из-за того, что она находится преимущественно в собственности «Газпрома» и связанных с ним структур. Применение карательных мер несколько раз откладывалось, но в ноябре санкции были приведены в действие.

Президент Сербии нарисовал почти апокалиптическую картину, которая, по его мнению, может ждать страну: «Из-за вторичных санкций в отношении банков в Сербии могут остановиться все платежи. Под угрозой окажутся здравоохранение, снабжение торговых сетей основными продуктами питания. Угроза нависнет и над производством ключевых ресурсов, включая электроэнергию, работой ТЭЦ во всех городах, что приведет к падению температуры в домах и квартирах граждан».

По словам Александра Вучича, после запуска процедуры остановки работы НПЗ в Панчево компания NIS уже стала расходовать резервные запасы бензина и дизеля, которых должно хватить до конца декабря.

В подчеркнуто мрачных предупреждениях Александра Вучича, которые были тут же продублированы другими сербскими руководителями, многие местные СМИ и эксперты увидели подготовку общественного мнения к установлению государственного контроля над российской компанией. Прежде всего, по их оценке, речь идет об избирателях правящей Сербской прогрессивной партии, среди которых широко распространены русофильские настроения. Власти пытаются донести до них мысль, что иного выхода у Белграда нет.

Такие предположения фактически подтвердил сам президент Сербии. Вину за нынешнюю ситуацию в Сербии он косвенно возложил в том числе и на «российских друзей». «Девять месяцев мы делали то, что российские друзья от нас требовали, и вот сейчас пришли к тому, что против нас ввели санкции»,— посетовал Александр Вучич. Он выразил готовность дать России 50 дней на поиск покупателя для NIS и предупредил, что, если по истечении этого срока договор о продаже не будет представлен, Сербия введет в NIS собственное управление. По словам президента, его вариант полностью поддержало правительство страны и он уже направил соответственные предложения и просьбы в США.

Таким образом, выход из нынешней ситуации президент Сербии, судя по всему, видит в сценарии, аналогичном болгарскому,— введении в NIS государственного сербского управления так же, как болгарские власти поступили в отношении принадлежащего ЛУКОЙЛу НПЗ в Бургасе после введения против российской компании американских санкций (см. “Ъ” от 13 ноября).

Впрочем, выступающая с патриотических позиций сербская оппозиция заподозрила власти в подготовке таким путем к передаче NIS стратегическому партнеру из США.

Основатель «Народного движения свободы» Мирослав Парович считает, что заявления президента следует рассматривать «через призму его соглашения середины 2024 года с администрацией США, которое предполагает вытеснение России из энергетического сектора Сербии». «Порядок шагов предусмотрен такой,— прогнозирует сербский оппозиционный политик.— Минфин введет внешнее управление в NIS, которое до июня будущего года "высосет" несколько сот миллионов евро из единственной здоровой энергетической компании региона, после чего найдет нового стратегического партнера из США. И это будет в полном соответствии с принятым сербским парламентом в конце 2024 года законом, который дает в энергетическом секторе преимущество американским инвесторам. И тогда NIS будет перепродана где-то за два миллиарда евро, хотя стоит пять, а деньги пойдут правящей партией на подготовку в Сербии всемирной выставки EXPO 2027».