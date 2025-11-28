«Полноценный набор инфраструктуры — редкий формат»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о новом деловом пространстве на улице Зорге.

Качественные деловые пространства в сегменте первичной недвижимости сегодня в столице в дефиците. Даже несмотря на рекордный квартальный ввод офисной недвижимости в городе, доля свободных площадей на уровне 5,5% и продолжает приближаться к историческому минимуму 2007 года. По данным экспертов компании NF Group, к середине осени зафиксирован рекордный объем ввода офисных площадей — 473 тыс. кв. м, что сопоставимо с некоторыми годовыми показателями. И даже при таких объемах доля свободных помещений не растет: высокий спрос на покупку и аренду офисов способствует ее дальнейшему снижению.

Новые же проекты выводятся на рынок не так часто. Качественный проект в удобной локации становится громкой премьерой и вызывает активный интерес как со стороны инвесторов, так и со стороны конечных покупателей. Компания Capital Alliance строит новый офисный проект класса А на границе районов Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский. Офисный комплекс Avium находится рядом со станцией МЦК «Зорге» в зоне влияния Ленинградского делового коридора, одной из самых востребованных бизнес-локаций столицы.

На фоне общего дефицита площадей в офисных проектах класса А бизнес-центр Avium предлагает впечатляющую продуктовую линейку: здесь есть как довольно мелкая, от 95 кв. м, так и крупная нарезка, в том числе с просторными угловыми форматами. Отсутствие колонн в углах здания позволяет создать кабинеты с панорамными видами, идеально подходящие для руководителей. Доступны для покупки и лоты, занимающие целый этаж, — это почти 1,5 тыс. м, где удобно будет работать команде из 150 человек.

Удобная локация — один из наиболее значимых факторов, влияющих на успешную реализацию нового бизнес-центра. Деловые пространства должны иметь удобный доступ для всех будущих резидентов проекта как на собственном автомобиле, так и на общественном транспорте. Но если путь до офиса от станции метро или автобусной остановки занимает много времени, даже самая красивая архитектура не сможет повлиять на ситуацию. Инвестор не окупит вложения и не сможет получить прибыль. Ведь компаниям-резидентам будет непросто привлекать профессиональных сотрудников.

Офисный центр Avium от Capital Alliance на Зорге имеет все шансы стать точкой роста деловой активности в локации и катализатором развития делового центра «Большого Сити». Новый проект возводится в экологически благоприятном и транспортно удобном районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы, всего в нескольких шагах от станции МЦК «Зорге». Путь до рабочего места будет занимать буквально считанные минуты. Такое расположение обеспечивает быстрый доступ к кварталу «Москва-Сити» и деловому кластеру на Ходынском поле, центру столицы, железнодорожным узлам и ключевым магистралям, делая его интересным для компаний, ориентированных на клиентов и привлечение талантов.

Avium расположен в окружении готовых и строящихся домов бизнес- и премиум-класса. Сам район богат инфраструктурой: рядом есть парковые зоны, по соседству уже открыты десятки кафе, фитнес-центры, станции аренды велосипедов. А еще рядом крупные торговые центры и большой стадион. Благодаря центральному расположению и удобной транспортной доступности Avium сочетает в себе преимущества активной урбанистической локации и зеленого комфортного окружения. Кстати, бизнес-центр Avium создается в соответствии с научной базой и внедряет лучшие продуктовые решения для своих резидентов.

К современным девелоперским проектам, как жилым, так и офисным, сегодня предъявляется довольно много требований. Покупатели и город голосуют за качественные концепции, которые бережно интегрируются в городскую ткань, но при этом становятся символами в локации, наполненными полезными опциями. При разработке концепции нового проекта, кроме архитектурного облика, сразу создаются дизайн-проекты общественных пространств и благоустройства. Даже на начальной стадии строительства они дают полное представление о будущем комплексе.

Бизнес-центр Avium от девелопера Capital Alliance — один из ярких примеров актуальных современных проектов на рынке. Он возводится на границе районов Хорошёво-Мнёвники и Хорошёвский. Авторская архитектура и оригинальная форма кристаллообразных башен задают новую доминанту локации, открывая резидентам впечатляющие виды на город. Выразительность объемного решения башен достигается отсутствием угловых несущих колонн. А безупречно ровная поверхность стеклянных фасадов с зеркальным отражением практически не дает искажений и позволит новой доминанте словно растворяться в окружении.

Красиво снаружи, красиво и внутри. И при этом с бережным отношением к истории и адресу. Дизайн просторных лобби бизнес-центра Avium разработан в бюро ECUS. Архитекторы вдохновлялись историей места: в районе «песчаных улиц» особенно уместна эстетика Desert Art — художественного направления, объединяющего минимализм, природные формы и пустынные пейзажи, нашедшего отражение в лаконичных и тактильно чистых интерьерных решениях. Концепция благоустройства Avium, разработанная бюро SCAPE, подарит городу протяженный пешеходный бульвар и ландшафтный парк. Новое общественное пространство создаст дополнительные возможности для работы и отдыха не только резидентов делового центра, но и горожан. Продажи в проекте, который создается, чтобы поднимать бизнес на новую высоту, уже открыты.

Рынок недвижимости остается привлекательным сектором для частных и корпоративных инвестиций. За три года средняя цена продажи готовых офисов класса А в Москве выросла на 67%. Новые офисные объекты тоже растут в цене. По данным компании Ricci, новые бизнес-центры за год стали дороже на 10%. Дополнительное давление на динамику цен оказывает и дефицит качественных площадей.

В такой ситуации инвестору важно вовремя успеть войти в проект, чтобы подобрать подходящий вариант по площади и по назначению. Новый бизнес-центр Avium от Capital Alliance на Зорге недавно вышел на рынок. Ежедневный комфорт резидентов двух офисных башен обеспечит двухуровневая торговая галерея. Здесь откроются магазины, рестораны и кафе с террасами, фитнес. И именно сейчас есть возможность приобрести идеально подходящее помещение в проекте. В офисной линейке Avium представлено многообразие востребованных форматов — от небольшого юнита площадью 90 кв. м до редких сегодня средних и крупных лотов площадью до 1,5 тыс. кв. м, занимающих весь этаж. В каждом офисе много воздуха, пространства и света благодаря панорамным окнам в пол, высоким потолкам и, конечно, современным системам вентиляции.

Угловые офисы в бизнес-центре Avium имеют угол обзора более 180 градусов. Выбрать можно вид на квартал «Москва-Сити», «Триумф-Палас», комплекс «ВТБ Арена» или парк и благоустроенный бульвар. Деловой центр Avium, несомненно, представляет интерес как для владельцев среднего и крупного бизнеса, так и для инвесторов. А самый выгодный момент для покупки — на старте продаж проекта, поскольку эксперты прогнозируют рост до 40% к стоимости офисов после ввода бизнес-центра в эксплуатацию.

Баланс между работой и личной жизнью — это не о количественном распределении часов, а об умении жить в гармонии с собой и своими задачами. Сегодня баланс стал приоритетом для многих предпринимателей и сотрудников их компаний. Важно уделять время отдыху и спорту, красоте и здоровью и при этом не тратить время на дорогу.

Современные офисные центры давно предлагают какие-то дополнительные сервисы. Но полноценный набор инфраструктуры — редкий формат. Новый бизнес-центр Avium от Capital Alliance на Зорге создается в соответствии с концепцией work-life balance. Деловой центр сочетает широкую линейку планировочных решений офисов и насыщенную инфраструктуру, которой отдано 7 тыс. кв. м в двухуровневом стилобате, объединяющим обе башни. Концепция «сухие ноги» позволяет резидентам переходить в зону ритейла без выхода на улицу.

Дополняет проект большой ландшафтный парк — новое городское пространство с эффективным зонированием для отдыха и работы, оно будет способствовать снятию эмоционального напряжения. В любой момент можно выйти на променад на пешеходный бульвар, в парк или продолжить встречу в уличных офисах под открытым небом. Здесь предусмотрены тихая зона для работы на свежем воздухе, зеленые гостиные, зоны отдыха, оборудованные места для проведения онлайн-переговоров. Бизнес-центр Avoim — проект нового поколения. Инвесторы здесь смогут заработать на квадратных метрах. Резиденты и местные жители получат дополнительные сценарии и сервисы для работы и отдыха. А сам офисный центр имеет все шансы стать заметной точкой роста деловой активности в локации и катализатором развития делового центра «Большой Сити».

