«Яндекс.музыка» удалила трек Хаски «Иуда» по требованию РКН

Трек рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) «Иуда» заблокирован на «Яндекс.музыке» по требованию Роскомнадзора, следует из информации в приложении стриминга. Причина блокировки — неизвестна.

Трек «Иуда» был выпущен артистом в апреле 2018 года на альбоме «Евангелие от собаки». Лирический герой песни — Иисус Христос, живущий в современной Москве.

В ноябре 2018-го клип на песню был заблокирован на YouTube по требованию МВД. К тому моменту он собрал на хостинге более 5 млн просмотров. В ведомстве заявляли, что в клипе «указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств».